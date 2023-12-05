Кабмин дополнительно выделил 11 млрд рублей на повышение зарплаты бюджетников

Зарплаты вырастут у медицинских работников, преподавателей вузов, сотрудников научных и культурных учреждений.

Из резервного фонда правительство направит еще более 11 млрд рублей на повышение заработной платы работникам федеральных государственных учреждений. Об этом сказано на сайте кабмина.

Прибавку к зарплате получал медицинские работники (3,8 млрд рублей), преподаватели в вузах (4,6 млрд рублей), а также сотрудники из области науки (2 млрд рублей) и культуры (890 млн рублей).

Согласно распоряжению президента от 2012 года, зарплаты среднего и младшего медицинского персонала, школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону.

Тогда как зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников – до 200% средней зарплаты по региону.

В 2023 году правительство уже выделяло на заплаты бюджетникам свыше 36 млрд рублей.