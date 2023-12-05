Инвестор выиграл суд у ВТБ из-за принудительной продажи активов

Брокер ВТБ без разрешения клиента закрыл короткую позицию инвестора на 1,275 млн евро и продал больше 700 тысяч ценных бумаг. Суд встал на сторону клиента.

Арбитражный суд признал незаконным действия банка ВТБ, который закрыл короткую сделку инвестора на 1,275 млн евро. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

26 января 2022 года инвестор поставил на падение курса европейской валюты 1,275 млн евро под залог активов. 24 февраля 2022 года рынок обвалился, торги на Мосбирже были приостановлены и ВТБ сообщил о принудительном закрытии позиции.

В тот же день брокер начал без разрешения инвестора продавать ценные бумаги. В том числе, 600 тыс. акций Сбербанка, 100 тыс. акций «Газпрома», больше 13 тыс. ОФЗ.

Инвестор считает, что банк не имел права принудительно продавать ценные бумаги, поскольку обеспечение на брокерском счете было достаточным.

Клиент подал заявление в суд с просьбой восстановить проданные активы, взыскать стоимость погашенных облигаций (47,16 млн рублей), дивиденды и купоны (39,1 млн рублей). Также инвестор потребовал восстановить «шорт» по евро и перевести сделку в рубли по курсу Центробанка на момент принятия решения.

Суд удовлетворил требования истца, но ВТБ собираются обжаловать решение.