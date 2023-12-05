ФНС насчитала блогеру Блиновской пени и штрафы на 1,4 млрд рублей

Налоговая вынесла решение, по которому Елена Блиновская должна 918 млн рублей неуплаченных налогов и 1,4 млрд рублей пеней и штрафов.

Долги по пеням и штрафам Елены Блиновской перед ФНС составили 1,4 млрд рублей. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на адвоката блогера Наталию Сальникову.

Никакого счета налоговый орган Блиновской не выставлял, потому что решение налогового органа еще в силу не вступило. Он вынес решение, которым определил, что задолженность по налогам — 918 миллионов, остальное пени и штрафы до 1 миллиарда 400 миллионов, — объяснила адвокат.

Блогера Елену Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств. По версии следствия, за 2019-2021 годы блогер не заплатила налогов на 918 млн рублей, а также легализовала 43 млн рублей.

14 ноября суд оставил Елену Блиновскую под домашним арестом до января 2024 года.