Пользователи интернета

Из App Store продолжают удалять приложения: теперь нельзя скачать «РЖД Пассажирам» и «Мегамаркет»

Пользователи не смогут установить приложение по заказу билетов РЖД и по доставке еды «Мегамаркет» на смартфоны с платформой iOS. Ранее установленные версии продолжают работать.
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Онлайн-сервис доставки из магазинов и «Сбермаркет» удалили из магазина приложений для устройств на платформе iOS. Об этом пишет «ТАСС».

Приложение «Сбермаркета» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает в штатном режиме, ограничений по его использованию нет, удалять его не нужно. Сделать заказ по-прежнему можно на сайте, — сообщили представители сервиса.

Также теперь пользователи не смогут установить на iPhone приложение по заказу билетов «РЖД Пассажирам», сказано в телеграм-канале РЖД.

Все установленные приложения работают без сбоев.

Недавно мы писали, что приложение каршеринга «Ситидрайв» также пропало из AppStore.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Пользователи интернета

    Из App Store продолжают удалять приложения: теперь нельзя скачать «РЖД Пассажирам» и «Мегамаркет»

    Пользователи не смогут установить приложение по заказу билетов РЖД и по доставке еды «Мегамаркет» на смартфоны с платформой iOS. Ранее установленные версии продолжают работать.

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