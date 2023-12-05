Из App Store продолжают удалять приложения: теперь нельзя скачать «РЖД Пассажирам» и «Мегамаркет»

Онлайн-сервис доставки из магазинов и «Сбермаркет» удалили из магазина приложений для устройств на платформе iOS. Об этом пишет «ТАСС».
Приложение «Сбермаркета» на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает в штатном режиме, ограничений по его использованию нет, удалять его не нужно. Сделать заказ по-прежнему можно на сайте, — сообщили представители сервиса.
Также теперь пользователи не смогут установить на iPhone приложение по заказу билетов «РЖД Пассажирам», сказано в телеграм-канале РЖД.
Все установленные приложения работают без сбоев.
Недавно мы писали, что приложение каршеринга «Ситидрайв» также пропало из AppStore.
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