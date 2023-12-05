Для упрощенного соцвычета по НДФЛ надо будет заполнять новые заявления

Можно оформить социальный налоговый вычет по расходам на лечение, обучение, фитнес, добровольные взносы на пенсию в упрощенном порядке.

Для этого надо заполнить заявление (вместо декларации 3-НДФЛ).

Форму такого заявления утвердила ФНС приказом от 12.10.2023 № БВ-7-11/734@.

Будут такие новые заявления для упрощенного порядка: о получении инвестиционного и имущественного вычета;

о получении социальных налоговых вычетов.

С расходов за 2024 год заработает упрощенный порядок для социальных налоговых вычетов. В заявлении надо будет указать один из 9 видов такого вычета.

Также в приказе ФНС – формы сообщений о невозможности предоставления этих вычетов в упрощенном порядке.

Комментарий главного редактора «Клерка» Пока оформить в упрощенного порядке можно вычет при покупке жилья в ипотеку и размещении денег на ИИС. Это возможно, если банк передал сведения в ФНС. Сейчас этим озаботилась 21 финансовая организация, из которых данные для имущественного вычета передают только ВТБ, Сбер, банк «Центр-инвест».

Также ФНС утвердила формы справок для соцвычетов по НДФЛ, которые нужны, в том числе, для упрощенного порядка.