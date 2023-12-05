Для упрощенного соцвычета по НДФЛ надо будет заполнять новые заявления

Для этого надо заполнить заявление (вместо декларации 3-НДФЛ).
Форму такого заявления утвердила ФНС приказом от 12.10.2023 № БВ-7-11/734@.
Будут такие новые заявления для упрощенного порядка:
о получении инвестиционного и имущественного вычета;
о получении социальных налоговых вычетов.
С расходов за 2024 год заработает упрощенный порядок для социальных налоговых вычетов. В заявлении надо будет указать один из 9 видов такого вычета.
Также в приказе ФНС – формы сообщений о невозможности предоставления этих вычетов в упрощенном порядке.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Пока оформить в упрощенного порядке можно вычет при покупке жилья в ипотеку и размещении денег на ИИС. Это возможно, если банк передал сведения в ФНС.
Сейчас этим озаботилась 21 финансовая организация, из которых данные для имущественного вычета передают только ВТБ, Сбер, банк «Центр-инвест».
Также ФНС утвердила формы справок для соцвычетов по НДФЛ, которые нужны, в том числе, для упрощенного порядка.
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