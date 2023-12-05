Как заполнить приказ об организации воинского учета

Руководитель должен назначить ответственного за ведение воинского учета, а после подписать приказ об организации учета в компании. Проект документа нужно утвердить в военкомате.

В компании ответственность за ведение воинского учета несет руководитель. Он должен подписать приказ о назначении одного или нескольких сотрудников ответственными за учет.

Документ издается при начале ведения воинского учета, а затем ежегодно перед началом календарного года.

Форма приказа приведена в Приложении № 4 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017).

После того, как заполнили форму, приказ нужно согласовать с военкоматом по месту регистрации организации. Для этого:

Направьте проект приказа в военный комиссариат;

Внесите корректировки, если по документу будут замечания;

Подпишите у руководителя организации;

Предоставьте копию утвержденного приказа в военкомат.