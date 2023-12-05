Как заполнить приказ об организации воинского учета

В компании ответственность за ведение воинского учета несет руководитель. Он должен подписать приказ о назначении одного или нескольких сотрудников ответственными за учет.
Документ издается при начале ведения воинского учета, а затем ежегодно перед началом календарного года.
Форма приказа приведена в Приложении № 4 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017).
После того, как заполнили форму, приказ нужно согласовать с военкоматом по месту регистрации организации. Для этого:
Направьте проект приказа в военный комиссариат;
Внесите корректировки, если по документу будут замечания;
Подпишите у руководителя организации;
Предоставьте копию утвержденного приказа в военкомат.
Хотите лучше разбираться в воинском учете и не бояться штрафов? Проходите курс повышения квалификации «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С».
Вы научитесь с нуля вести воинский учет в компании, получите образцы всех документов, пошаговый алгоритм и удостоверений на 16 ак. часов, которое внесем в реестр ФИС ФРДО.
Комментарии