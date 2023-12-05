Доходы российских компаний за полгода сократились в два раза

За шесть месяцев 2022 года предприятия заработали 694,1 трлн рублей, тогда как в первом полугодии 2023 года показатель сократился до 342,2 трлн рублей. Причины: падание цен на нефть, санкции и высокая база прошлого года.

За первое полугодие 2023 года организации заработали в два раза меньше, чем за шесть месяцев 2022 года. Показатель снизился с 694,1 трлн до 342,2 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Падение доходов подтверждает отчетность крупных компаний за девять месяцев. Например, выручка «Газпрома» упала на 36%, «Роснефти» — на 8%, «Лукойла» — на 12%, «Уралкалия» — на 26%, «Акрона» — на 34%, «Интер РАО» — на 43%, «НОВАТЭКа» — на 9%, «ФосАгро» — на 28%.

Доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Федор Акулинин считает, что одна из причин сокращения доходов — падение цен на нефть.

С января по ноябрь 2023 года средняя цена на марку Urals составляла 62,89 долларов за баррель. Это на 25% меньше, чем в том же периоде 2022 года. Тогда нефть стоила 78,32 долларов.

Также на доходы предприятий оказали влияние внешние санкции, сокращение экспортной выручки, нарушение логистических цепочек, перестроение процессов производства, — сказал генеральный директор консалтинговой группы «Гебель» Сергей Гебель.

Еще одна причина — высокая база 2022 года, с которой сравниваются сегодняшние показатели. Руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки FinExpertiza Виталий Аристархов рассказал, что в 2022 году выручка предприятий превысила квадриллион рублей.

По итогам года прибыль компаний может вырасти на 8-10% по сравнению с прошлым годом. Однако эксперты издания считают маловероятным, что доходы не вернутся к показателям прошлых лет.