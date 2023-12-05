ФНС не возвращает физлицам НДС

🎉II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» уже завтра! Не пропустите все самое полезное и интересное

За один день вы разберетесь, как закрыть год и к каким изменениям 2024 года стоит подготовиться уже сейчас. Эксперты расскажут, что нового будет в налоговых проверках, как правильно применять ФСБУ и так ли страшен воинский учет.