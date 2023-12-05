ФНС не возвращает физлицам НДС

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.10.2023 № 03-07-11/100562.
Организации и ИП на ОСНО имеют право на возврат НДС в таких случаях:
излишняя уплата налога в бюджет;
когда по итогам квартала сумма вычетов превышает общую сумму исходящего НДС.
А вот возврат НДС физлицам – гражданам РФ, не являющимся налогоплательщиками НДС, Налоговым кодексом не предусмотрен.
Ранее Минфин разъяснял, почему физлицам не положен вычет по НДС на товары, в цену которых включен этот НДС.
Комментарии1
Виктор
- Налоговики не возвращают людям НДС!
- Сволочи!