НДС

ФНС не возвращает физлицам НДС

Организации и ИП как плательщики НДС имеют право на возврат налога. У физлиц такого права нет. В СМИ люди находят информацию, что идет компенсация НДС и надо зайти на сайт и указать номер своей карты для получения денег. Не верьте.
94

Разъяснение дает Минфин в письме от 23.10.2023 № 03-07-11/100562.

Организации и ИП на ОСНО имеют право на возврат НДС в таких случаях:

  • излишняя уплата налога в бюджет;

  • когда по итогам квартала сумма вычетов превышает общую сумму исходящего НДС.

А вот возврат НДС физлицам – гражданам РФ, не являющимся налогоплательщиками НДС, Налоговым кодексом не предусмотрен.

Ранее Минфин разъяснял, почему физлицам не положен вычет по НДС на товары, в цену которых включен этот НДС.

Комментарии

1
  • Логотип victor96
    victor96 48 минут назад

    Виктор

    - Налоговики не возвращают людям НДС!

    - Сволочи!

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НДС

ФНС не возвращает физлицам НДС

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