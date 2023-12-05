Как в 1С отразить доход продавцов на маркетплейсах

Если доходом признается вся сумма, которую оплатил покупатель, а не та, которую оплатил маркетплейс, то как это отразится в 1С?

Продавцы, которые применяют УСН, признают доход от продажи товаров через маркетплейсы в том размере, в котором он поступил от покупателя онлайн-площадке.

Маркетплейс перечисляет продавцу оплату за товар, но вычитает свое вознаграждение и прочие услуги. При этом доход Продавца не уменьшается на сумму удержанного маркетплейсом вознаграждения.

Об этом сказано в ст. 248, ст. 249, ст. 346.15 НК и в письме Минфина от 03.04.2020 № 03-11-11/26872.

В программе 1С селлеру нужно отразить доход в виде суммы, которая поступила на расчетный счет от маркетплейса. В разделе «Банк и касса» — «Поступление на расчетный счет».

Часть дохода, которая была зачтена маркетплейсов в качестве оплаты вознаграждения и прочих услуг, можно отразить в 1С следующими способами:

документом «Корректировка долга» (раздел Покупки — Расчеты с контрагентами. Способ хорош, когда селлер отражает удержание маркетплейса по полученному Отчету о реализации;

в документе «Поступления» (акты, накладные). Удобно, когда продавец начисляет вознаграждение маркетплейса, но при этом необходимо использовать вид договора «С комиссионером (агентом) на продажу»;

документом «Операция», где нужно вручную ввести сумму удержанного вознаграждения. Этот способ можно использовать, если продавец ИП и в программе 1С отражает только доходы в целях налогового учета, то есть не ведет полный бухгалтерский учет.