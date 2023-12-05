Налог на прибыль можно уменьшать на неуплаченный торговый сбор, если потом он точно будет уплачен

Если компания платит торговый сбор, то она может уменьшить налог на прибыль и авансовые платежи по нему на сумму торгового сбора, фактически уплаченного с начала года до даты уплаты налога (авансового платежа).

Например, в 1 квартале учитывают торговый сбор, который уплачен до 28 апреля. При этом декларацию по налогу на прибыль надо сдать до 25 апреля.

Соответственно, на момент сдачи декларации торговый сбор может быть еще не уплачен, так как срок его уплаты – позже (28 число).

К тому же учитывают торговый сбор, уплаченный до даты уплаты аванса по налогу на прибыль. А в связи с ЕНС возникает вопрос по поводу этой даты.

ФНС в письме от 22.09.2023 № СД-3-3/12323@ сообщает, что дата уплаты аванса по налогу на прибыль – или 28 число (когда деньги ушли с ЕНС в бюджет), или день пополнения ЕНС, если там был долг по налогу на прибыль.

ФНС делает вывод: в декларации по налогу на прибыль можно указать торговый сбор, на который может быть уменьшен авансовый платеж.

Но к 28 числу обязанность по уплате торгового сбора должна быть исполнена.