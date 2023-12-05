❗ Предлагают платить бизнесменам больничные сразу после уплаты ими добровольного взноса

ИП не придется ждать, когда закончится год, чтобы получить право на оплату больничных. Этот процесс хотят ускорить.

В Госдуму внесли законопроект с поправками в закон № 255-ФЗ. Авторы проекта – депутаты от ЛДПР. О своих планах по внесению такой поправки представители партии объявляли ранее.

Сейчас надо уплатить добровольный взнос в текущем году, чтобы получить право на больничные в следующем году.

Как ИП получить декретные в 2024 году, мы рассказывали тут.

Законопроектом предлагается установить оплату больничных «год в год». То есть, уплатив взнос в 2024 году, ИП сразу же в 2024 году получит право на больничные.

Если проект примут, можно будет уплатить взнос в 6 тыс. рублей, будучи на 7-ом месяце беременности, и через неделю оформить больничный на 140 дней и получить 89 тыс. рублей пособия.

Впрочем, правительство данный законопроект не поддержало.

Примеры расчета пособия по больничным для ИП мы разбирали тут.