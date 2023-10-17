💥 ИП хотят дать право на больничные сразу после уплаты добровольного взноса

Сейчас, уплатив добровольный взнос в СФР в 2023 году, ИП получает право на оплату больничных только в 2024 году. Это несправедливо, считают депутаты. Они предложили давать право на больничные сразу, как только ИП уплатит взнос.

Законопроект с такой поправкой в закон № 255-ФЗ собираются внести в Госдуму депутаты от ЛДПР.

«Необходимо изменить несправедливый, как нам кажется, порядок назначения выплат для лиц, которые должны самостоятельно делать взносы за себя в Соцфонд для получения страхового обеспечения в случае беременности или нетрудоспособности по болезни», – цитирует ТАСС слова первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию от ЛДПР Владимира Сипягина.

ЛДПР предлагает страховать плательщика уже с момента взноса и на весь следующий календарный год.

То есть, по задумке ЛДПР, можно будет уплатить взнос в 6 тыс. рублей, будучи на 7-ом месяце беременности, и через неделю оформить больничный на 140 дней и получить 75 тыс. рублей пособия.

Напомним, Минтруд разработал совсем другие поправки в правила больничных для ИП. По ним пособия по беременности и родам не будет вообще, а для права на больничные надо будет платить больше взносов, чем сейчас.

Об этом мы рассказывали в статье «Как ИП получить декретные из ФСС в 2023 и 2024 годах».