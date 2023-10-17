💥 ИП хотят дать право на больничные сразу после уплаты добровольного взноса

Законопроект с такой поправкой в закон № 255-ФЗ собираются внести в Госдуму депутаты от ЛДПР.
«Необходимо изменить несправедливый, как нам кажется, порядок назначения выплат для лиц, которые должны самостоятельно делать взносы за себя в Соцфонд для получения страхового обеспечения в случае беременности или нетрудоспособности по болезни», – цитирует ТАСС слова первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию от ЛДПР Владимира Сипягина.
ЛДПР предлагает страховать плательщика уже с момента взноса и на весь следующий календарный год.
То есть, по задумке ЛДПР, можно будет уплатить взнос в 6 тыс. рублей, будучи на 7-ом месяце беременности, и через неделю оформить больничный на 140 дней и получить 75 тыс. рублей пособия.
Напомним, Минтруд разработал совсем другие поправки в правила больничных для ИП. По ним пособия по беременности и родам не будет вообще, а для права на больничные надо будет платить больше взносов, чем сейчас.
Об этом мы рассказывали в статье «Как ИП получить декретные из ФСС в 2023 и 2024 годах».
Комментарий главного редактора «Клерка»
Сейчас если бизнес-леди в статусе ИП планирует беременность или уже беременна, то у нее есть шанс получить декретные в 2024 году (около 90 тыс. рублей).
Для этого надо вступить в добровольные правоотношения с СФР (оформить это можно через Госуслуги) и до 31.12.2023 заплатить взнос в сумме 5 652,22 + РК.
Но больничный в женской консультации должен быть выдан в 2024 году. Об этом читайте здесь.
Комментарии3
Бухгалтер
Мда, уж. А почему сразу так нельзя было сделать 🤦♀️?
Бух
Надо ещё добавить в законопроект действие любой страховки, начинающееся дней за пять до оформления полиса и его хотя бы частичной оплаты. Страховые компании будут просто аплодировать. Если владелец сегодня страхует дом от пожара, то точно позавчера погорел.
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
автор (кто ? депутаты от ЛДПР) - этим все и сказано