Как ИП получить декретные из СФР в 2024 году

Чтобы стать застрахованным лицом, ИП должен вступить в добровольные правоотношения с СФР (бывшим ФСС).

Пройти процедуру регистрации можно на Госуслугах. Надо зайти в свой личный кабинет как ИП.

Вам нужно найти услугу «Регистрация и снятие с учета страхователей – физлиц по добровольному социальному страхованию» .

Это можно сделать через поиск. Не перепутайте.

Страхование по ОСС и ОПС – это разные виды страхования. Если вы не собираетесь платить добровольные взносы на будущую пенсию, то не надо выбирать пенсионное страхование.

Для оплаты больничных вам нужно добровольное социальное страхование.

СФР вас зарегистрирует, выдаст уведомление и реквизиты для уплаты взноса. Платить надо в свое отделение СФР.

Самозанятые не имеют права на добровольное страхование. Чтобы зарегистрироваться добровольцем и получать больничные, надо сначала стать ИП.

У физлиц на НПД права на больничные нет, у ИП на НПД – есть.