Как ИП получить декретные из СФР в 2024 году

Правила страхования
С 2023 года планировали ввести новые правила добровольного страхования, при которых размер пособия зависит от размера взносов, уплаченных ИП. При этом пособие по беременности и родам для ИП было в принципе не предусмотрено.
Минтруд разработал проект. Но в ходе общественного обсуждения на него поступило много негативных откликов и от его дальнейшей разработки отказались.
Поэтому на сегодняшний день пока действуют старые правила. По ним размер пособия не зависит от размера взносов. Но и взносы, и пособие, зависят от МРОТ.
Как регистрироваться
Чтобы стать застрахованным лицом, ИП должен вступить в добровольные правоотношения с СФР (бывшим ФСС).
Пройти процедуру регистрации можно на Госуслугах. Надо зайти в свой личный кабинет как ИП.
Вам нужно найти услугу «Регистрация и снятие с учета страхователей – физлиц по добровольному социальному страхованию».
Это можно сделать через поиск. Не перепутайте.
Страхование по ОСС и ОПС – это разные виды страхования. Если вы не собираетесь платить добровольные взносы на будущую пенсию, то не надо выбирать пенсионное страхование.
Для оплаты больничных вам нужно добровольное социальное страхование.
СФР вас зарегистрирует, выдаст уведомление и реквизиты для уплаты взноса. Платить надо в свое отделение СФР.
Самозанятые не имеют права на добровольное страхование. Чтобы зарегистрироваться добровольцем и получать больничные, надо сначала стать ИП.
У физлиц на НПД права на больничные нет, у ИП на НПД – есть.
При этом налоги у самозанятых не зависят от статуса ИП. То есть, с точки зрения налогвоой нагрузки, статус ИП не будет для самозанятого обременительным.
Сколько платить
Размер взноса зависит от МРОТ.
В 2023 году взнос составляет 16 242 х 2,9% х 12 = 5 652,22 руб.
Для ИП из районов Крайнего Севера эта сумма увеличивается на районный коэффициент.
Уплатить взнос надо до 31 декабря 2023 года.
Если вы успели зарегистрироваться, получить регномер и уплатить взнос до 31.12.2023, то в 2024 году вы получаете полное право на декретные, если у вас будет больничный лист.
При этом больничный лист на 140 дней должен быть выдан именно в 2024 году. То есть, 30 недель беременности (когда обычно выдают больничный) должны наступить именно в 2024 году, а не в 2023 году.
Если больничный лист будет выдан в конце 2023 года и почти весь декрет приходится на 2024 год, то такой больничный вам не оплатят. Добиваться оплаты за дни декрета, попадающие на 2024 год, можно через суд. Такие прецеденты были.
Сколько получать
Пособие будет из МРОТ.
Причем для определения взносов берут МРОТ на 01.01.2023, а для определения пособия – МРОТ на 01.01.2024.
МРОТ на 01.01.2024 составляет 19 242 руб. Если ИП живет на Крайнем Севере, то применяют еще районный коэффициент.
То есть, северные ИП платят больший взнос, но и пособие получают больше.
Из расчета МРОТ определяют размер среднего дневного заработка. Для этого МРОТ делят на количество календарных дней каждого месяца. То есть, в месяцах с 30 днями будет один СДЗ, в месяцах с 31 днем – другой СДЗ.
Потом СДЗ умножают на количество дней месяца, на который приходится декрет.
Пример
Женщина-ИП уходит на больничный по беременности и родам с 05.02.2024 по 23.06.2024.
Месяц
Календарные дни месяца
Дни, подлежащие оплате
СДЗ
Размер пособия
Февраль 2024
29
25
663,52
16 588,00
Март
2024
31
31
620,71
19 242,01
Апрель 2024
30
30
641,40
19 242,00
Май
2024
31
31
620,71
19 242,01
Июнь 2024
30
23
641,40
14 752,20
Итого
х
140
х
89 066,22
Таким образом, женщина-ИП в 2023 году регистрируется добровольцем, платит 5,6 тыс. рублей, а в 2024 году получает декретные 89 тыс. рублей.
С женщинами-самозанятыми все аналогично, но сначала надо зарегистрироваться как ИП.