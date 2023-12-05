31 декабря закончится переходный период ЕНС

С 1 января 2024 года банки перестанут принимать платежное распоряжение со статусом «02», для всех авансов нужно сформировать одно уведомление.

31 декабря 2023 года заканчивается переходный период, связанный с введением единого налогового счета (ЕНС). Об этом сказано на сайте ФНС.

Это значит, что с 1 января 2024 года больше нельзя предоставлять в банки платежное распоряжение со статусом «02» вместо уведомления об исчисленных налогах. До 31 декабря 2023 года — можно.

Уведомление подается только в отношении платежей с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем срок уплаты налога (имущественные налоги организации, страховые взносы, НДФЛ, УСНО, ЕСХН). Достаточно одного уведомления по всем авансам, причем можно оформить одно уведомление сразу на несколько периодов, — говорится в сообщении.

Сформировать и отправить уведомление можно через учетную (бухгалтерскую) систему или в Личном кабинете налогоплательщика.

Если уведомления отправляет ИП, то в ЛК можно использовать неквалифицированную электронную подпись.