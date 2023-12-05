Какие ошибки в кассовых чеках допускает бизнес

Об этом в ходе II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказывает Анна Нестерова, руководитель направления ОФД, Платформа ОФД.
Критические ошибки:
420 – Отсутствует обязательный тег.
511 – Не указан ИНН поставщика в каждом предмете расчета.
505 – Не заполнен НДС в чеке: должен присутствовать хотя бы один из тегов: 1102-1107.
503 – Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки.
423 – Присутствуют незадекларированные теги.
502 – Время на кассе отстает от текущего более, чем на 1 год.
422 – Значение вне разрешенного диапазона.
Предупреждения:
1203 – ИНН кассира.
1008 – Телефон или электронный адрес покупателя.
1030 – Наименование предмета расчета.
1117 – Адрес электронной почты отправителя чека.
1171 – Телефон поставщика.
1073 – Телефон платежного агента.
Комментарии1
Главный бухгалтер
кароче, что бы не было ошибок, вместе с каждой покупкой должен распечатываться телефонный справочник!