Какие ошибки в кассовых чеках допускает бизнес

🌻 Проблема семечек решена. НДС стал 10% задним числом

Сейчас запрещено применять пониженную ставку НДС на семена, потому что они предназначены не для еды. В последнее время по этой теме разгорелся скандал. Теперь все наладится. Готовы поправки в НК РФ.