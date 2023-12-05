Какие изменения в бухгалтерских программах будут в 2024 году

Про изменения в бухгалтерских программах рассказала Татьяна Гагилева — ведущий специалист коммерческого департамента группы компаний ВДГБ, куратор направления импортозамещения. Она выступила на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
Прекращается поддержка продуктов определенных версий и конфигураций:
1С:Бухгалтерия 8 КОРП в версии 2.0 (нужно переходить на 3.0);
1С:Заплата и управление персоналом КОРП редакции 2.5 (переходите на 3.1);
1С:Управление торговлей редакции 10.3 (переходите на 11.5).
Чтобы обновить версию, нужно обратиться к партнерам, которые сопровождают и дорабатывают продукты 1С.
С 1 апреля 2024 года вырастут цены на часть программных продуктов, также повышение стоимости запланировано на 1 июля 2024 года. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Важная тема УПП — управление производственным предприятием. В 2026 году будет полностью прекращена поддержка этой программы. Компаниям нужно срочно переходить с УПП на 1С:ERP.
Процесс обновления системы и перехода организации на новый софт занимает от полугода до двух лет. Поэтому Татьяна Гагилева рекомендует позаботиться об этом заранее.
Главное преимущество ERP – это комплексная автоматизация. Компании не придется внедрять несколько разных систем, чтобы работать с бухучетом, кадровыми процессами и продажами.
Что нужно сделать, чтобы быть готовым к изменениям?
Проверить актуальность конфигураций программного обеспечения;
Закупить программные продукты и их сопровождение до повышения цен;
Перейти с устаревших и иностранных продуктов на актуальное ПО.
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