Какие изменения в бухгалтерских программах будут в 2024 году

Некоторые программы 1С перестанут поддерживать, с 1 апреля 2024 года вырастут цены на софт, а с 2026 года УПП полностью закроется. Надо успеть перейти на 1С:ERP.

Про изменения в бухгалтерских программах рассказала Татьяна Гагилева — ведущий специалист коммерческого департамента группы компаний ВДГБ, куратор направления импортозамещения. Она выступила на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Прекращается поддержка продуктов определенных версий и конфигураций:

1С:Бухгалтерия 8 КОРП в версии 2.0 (нужно переходить на 3.0);

1С:Заплата и управление персоналом КОРП редакции 2.5 (переходите на 3.1);

1С:Управление торговлей редакции 10.3 (переходите на 11.5).

Чтобы обновить версию, нужно обратиться к партнерам, которые сопровождают и дорабатывают продукты 1С.

С 1 апреля 2024 года вырастут цены на часть программных продуктов, также повышение стоимости запланировано на 1 июля 2024 года. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Важная тема УПП — управление производственным предприятием. В 2026 году будет полностью прекращена поддержка этой программы. Компаниям нужно срочно переходить с УПП на 1С:ERP.

Процесс обновления системы и перехода организации на новый софт занимает от полугода до двух лет. Поэтому Татьяна Гагилева рекомендует позаботиться об этом заранее.

Главное преимущество ERP – это комплексная автоматизация. Компании не придется внедрять несколько разных систем, чтобы работать с бухучетом, кадровыми процессами и продажами.

Что нужно сделать, чтобы быть готовым к изменениям?