📌 Лимиты УСН-2024: таблица

Смотрите в нашей таблице лимиты на 2024 год.
Показатель
Размер дохода
Лимит дохода для перехода на УСН с 01.01.2024 (доход за 9 месяцев 2023 года)
149,51 млн рублей
Лимит дохода для применения УСН по стандартным ставкам (до 6% «доходы» и до 15% «доходы минус расходы») с 01.01.2024
199,35 млн рублей
Лимит дохода для применения УСН по стандартным ставкам (8% «доходы» и 20% «доходы минус расходы») с 01.01.2024
265,8 млн рублей
Что касается лимита доходов, то в случае превышения возврат аванса не поможет, если он произошел на следующий год (письмо Минфина от 22.06.2023 № 03-11-11/58153).
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Комментарии1
Евгений
Т.е. 2 вида стандартных ставок )) Наверное, во втором варианте, надо написать "повышенным".