УСН

📌 Лимиты УСН-2024: таблица

Для перехода на УСН и применения этого спецрежима действуют лимиты доходов, которые ежегодно индексируются.

Смотрите в нашей таблице лимиты на 2024 год.

Показатель

Размер дохода

Лимит дохода для перехода на УСН с 01.01.2024 (доход за 9 месяцев 2023 года)

149,51 млн рублей

Лимит дохода для применения УСН по стандартным ставкам (до 6% «доходы» и до 15% «доходы минус расходы») с 01.01.2024

199,35 млн рублей 

Лимит дохода для применения УСН по стандартным ставкам (8% «доходы» и 20% «доходы минус расходы») с 01.01.2024

265,8 млн рублей 

Что касается лимита доходов, то в случае превышения возврат аванса не поможет, если он произошел на следующий год (письмо Минфина от 22.06.2023 № 03-11-11/58153).

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Комментарии

1
  • Логотип FA
    FA 42 минуты назад

    Евгений

    Т.е. 2 вида стандартных ставок )) Наверное, во втором варианте, надо написать "повышенным".

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