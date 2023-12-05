Предприниматели получат льготы и гранты за трудоустройство участников СВО

Депутаты приняли закон, по которому работодатели могут рассчитывать на налоговые льготы, особые ставки по аренде имущества и гранты, если примут на работу участников СВО.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о социальных предприятиях, который предоставит работодателям преференции за трудоустройство участников СВО. Об этом сказано на сайте Думы.

Предпринимателям, трудоустроившим на работу участников специальной военной операции, мы дадим возможность получить статус социального предпринимателя. Для компаний это очень серьезный пакет преференций: от налоговых до льготных ставок по аренде имущества, грантов и ряда других мер поддержки, — сказал заместитель председателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов.

Весной 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому работодателям положены субсидии за трудоустройство ветеранов СВО.