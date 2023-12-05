Когда сокращенному сотруднику не надо платить выходное пособие за второй месяц

Его платят только тем, кто не нашел себе новую работу за этот месяц. В доказательство этого надо предъявить работодателю трудовую книжку.
Кроме того, срок обращения за этим пособием ограничен. Опоздал – ничего не получишь, поясняет Роструд.
Обратиться к бывшему работодателю за пособием за второй месяц можно в течение 15 рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения.
Если с основного места работы сокращают сотрудника, который трудится еще по совместительству, то пособие за второй месяц ему не дадут, потому что работа у него уже есть.
В частности, Роструд рассмотрел ситуацию, когда из учреждения сократили сотрудницу, которая там же работает по внутреннему совместительству. В пособии за второй месяц ей отказали.
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