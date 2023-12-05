Когда сокращенному сотруднику не надо платить выходное пособие за второй месяц

При сокращении штата всем уволенным сотрудникам надо выплатить выходное пособие за один месяц. Но за второй месяц пособие положено не всем.

Его платят только тем, кто не нашел себе новую работу за этот месяц. В доказательство этого надо предъявить работодателю трудовую книжку.

Кроме того, срок обращения за этим пособием ограничен. Опоздал – ничего не получишь, поясняет Роструд.

Обратиться к бывшему работодателю за пособием за второй месяц можно в течение 15 рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения.

Если с основного места работы сокращают сотрудника, который трудится еще по совместительству, то пособие за второй месяц ему не дадут, потому что работа у него уже есть.

В частности, Роструд рассмотрел ситуацию, когда из учреждения сократили сотрудницу, которая там же работает по внутреннему совместительству. В пособии за второй месяц ей отказали.