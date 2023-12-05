⚡⚡⚡ Разработали новую форму 6-НДФЛ

С 1 квартала 2024 года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ, где в 1 разделе будет 6 сроков уплаты в квартал, а не 3, как сейчас.

На федеральном портале опубликован проект ФНС.

Напомним, ранее уже утвердили новую форму 6-НДФЛ с 1 квартала 2024 года, но она утратила актуальность до того, как наступил отчетный период.

Поэтому будет еще более новая форма.

В разделе 1 будет больше строк по срокам уплаты (строки 021 – 026).

В разделе 2 тоже будет строк. Там надо будет расписывать как удержанный, так и возвращенный налог.

Напомним, с 2024 года уведомлений на НДФЛ будет два в обязательном порядке: