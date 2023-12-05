⚡⚡⚡ Разработали новую форму 6-НДФЛ

На федеральном портале опубликован проект ФНС.
Напомним, ранее уже утвердили новую форму 6-НДФЛ с 1 квартала 2024 года, но она утратила актуальность до того, как наступил отчетный период.
Поэтому будет еще более новая форма.
В разделе 1 будет больше строк по срокам уплаты (строки 021 – 026).
В разделе 2 тоже будет строк. Там надо будет расписывать как удержанный, так и возвращенный налог.
Напомним, с 2024 года уведомлений на НДФЛ будет два в обязательном порядке:
до 25 числа — за период с 1 по 22 число текущего месяца;
до 3 числа — за период с 23 по последнее число прошлого месяца.
Комментарии2
Елена_N
"С 1 квартала 2024 года надо будет сдавать новую форму 6-НДФЛ, где в 1 разделе будет 6 сроков уплаты в квартал, а не 3, как сейчас."
Что-то законодатели поскромничали. Чего только
6-то?
Главный бухгалтер
а они по чуть-чуть подливают ))))))))))))))))))