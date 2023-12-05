Эксперт назвал риски при сотрудничестве с самозанятыми

Когда в компании много самозанятых исполнителей, удобнее взаимодействовать с ними через сервисы.

Об этом стандарте в ходе II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказывает Дмитрий Зыков, Sales Director платформы one2work.

Эксперт рассказал, какие риски надо анализировать при взаимодействии с самозанятыми:

Контроль лимитов на 2,4 млн рублей в год

Если самозанятый превысит лимит, он слетит с НПД и выплату в его адрес придется облагать НДФЛ и взносами.

Проверка по базе бывших штатных сотрудников

Если в течение 2-ух последний лет самозанятый работал в компании, то заказчику (бывшему работодателю) придется облагать выплату взносами и считать НДФЛ.

Анализ периодичности выплат

Платить самозанятым лучше в разные даты, и важно, чтобы это не были даты выплаты зарплаты, установленные в компании.

Проверка одинаковых сумм

Если сумма выплат самозанятому каждый месяц одна и та же, это вызовет подозрение в завуалированной зарплате.

Контроль на единственный источник дохода

Налоговики заподозрят прикрытие трудовых отношений, если самозанятый имеет только одного заказчика.