Эксперт назвал риски при сотрудничестве с самозанятыми

Об этом стандарте в ходе II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказывает Дмитрий Зыков, Sales Director платформы one2work.
Эксперт рассказал, какие риски надо анализировать при взаимодействии с самозанятыми:
Контроль лимитов на 2,4 млн рублей в год
Если самозанятый превысит лимит, он слетит с НПД и выплату в его адрес придется облагать НДФЛ и взносами.
Проверка по базе бывших штатных сотрудников
Если в течение 2-ух последний лет самозанятый работал в компании, то заказчику (бывшему работодателю) придется облагать выплату взносами и считать НДФЛ.
Анализ периодичности выплат
Платить самозанятым лучше в разные даты, и важно, чтобы это не были даты выплаты зарплаты, установленные в компании.
Проверка одинаковых сумм
Если сумма выплат самозанятому каждый месяц одна и та же, это вызовет подозрение в завуалированной зарплате.
Контроль на единственный источник дохода
Налоговики заподозрят прикрытие трудовых отношений, если самозанятый имеет только одного заказчика.
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