На «Клерке» проходит неделя конкурсов. Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум

На «Клерке» проходит неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз — месячную подписку на Клерк.Премиум!
В понедельник наши талантливые пользователи писали стихи! Отличные стихи! Участие приняли не только пользователи, но даже редакция. Но, победителем стала IriEro!
Сегодня клерки писали телеграмму Деду Морозу🎅🏻 Победила revita, ей уже подключилиКлерк.Премиум.
Завтра будет новый конкурс и еще больше призов. Кроме главного приза — Клерк.Премиум будут и другие, для всех участников конкурса!
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