На «Клерке» проходит неделя конкурсов. Дарим месячную подписку на Клерк.Премиум

Каждый день, всю неделю в Трибуне будут проходить конкурсы. И каждый день «Клерке» будет дарить месячную подписку на Клерк.Премиум. Вы уже участвуете?

На «Клерке» проходит неделя конкурсов для самых талантливых и творческих бухгалтеров страны. Каждый день победитель будет получать приз — месячную подписку на Клерк.Премиум!

В понедельник наши талантливые пользователи писали стихи! Отличные стихи! Участие приняли не только пользователи, но даже редакция. Но, победителем стала IriEro!

Про доблестного бухгалтера

Сегодня клерки писали телеграмму Деду Морозу🎅🏻 Победила revita, ей уже подключилиКлерк.Премиум.

Телеграмма победителя

Завтра будет новый конкурс и еще больше призов. Кроме главного приза — Клерк.Премиум будут и другие, для всех участников конкурса!