В Госдуме предложили заморозить утильсбор на авто до конца года

Заместитель руководителя фракции «Новых людей» Сардана Авксентьева предложила ввести мораторий до конца года на применение нового порядка взимания утилизационного сбора на ввезенные физлицами в страну автомобили, пишут «Ведомости».
Заморозить платежи депутат предложила до конца 2023 года. Авксентьева заявила журналистам, что «людям не дали возможности подготовиться» к новым правилам и с 29 октября автовладельцы вынуждены платить утильсбор за ввезенные автомобили для личного пользования по коммерческому тарифу, а не по льготной ставке.
«Когда автомобиль был заказан, были одни условия, пока он добрался до России — все изменилось. Например, гражданину из Новосибирской области вместо предыдущей ставки сбора в размере 5200 рублей, теперь необходимо заплатить 1 279 000 рублей, при этом сам автомобиль был куплен за 1 780 000 рублей», — рассказала Авксентьева.
Напомним, обновленные правила взимания утильсбора при ввозе автомобиля на территорию России физлицом регламентированы постановлением № 1722. Они призваны ограничить перепродажу купленных за рубежом машин третьим лицам. Поэтому теперь применение пониженного коэффициента утильсбора доступно физлицу только в том случае, если ввезенный автомобиль остается в его собственности не менее года с даты таможенного оформления.
Комментарии5
Главный бухгалтер
когда-нибудь наши годы назовут периодом Заморозков.
Оттепель когда-то уже была
Нет
Если будет кому называть.
Главный бухгалтер
ну что же Вы, всё человечество уже похоронить собрались?
не https://www.klerk.ru/user/406/ он про " они все сдохнут, ...а мы попадём в Рай" говорил
1937 -39 называли "Большой террор"