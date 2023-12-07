🎓Вебинар: Дробление бизнеса и опасные налоговые схемы 2024. Уже сегодня в 15:00 мск!

Защитите себя и свой бизнес, узнайте, какие схемы уже не работают.

Громкие дела о дроблении бизнеса, списки налоговой — вот чем ознаменовался этот год. Где налоговая ищет дробление, кто из предпринимателей уже находится в списках налоговой, кто находится в зоне риска и как не попасть под обвинение, разберемся вместе с налоговым консультантом.

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Спикер — Юлия Семенова, советник налоговой практики Khalimon Legal. Член Федеральной палаты налоговых консультантов. Специализируется на сопровождении налоговых споров, финансовом и налоговом моделировании сделок и бизнеса.

На вебинаре рассмотрим:

Где налоговая ищет «дробление». Сетевые продажи, производственно – торговые группы инфобизнес, общепит и многое другое.

Для чего бизнесу «дробиться». Налоговая экономия. Вывод прибыли под низкий процент. Покупателям «нужен» НДС.

Налоговый риск дробления. Как налоговая выявляет дробление. Ключевые признаки, которые привлекают внимание ФНС.

Как уйти от рисков «дробления». Франшиза — работающий метод по исключения рисков дробления?

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!