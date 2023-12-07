Налоговые проверки

🎓Вебинар: Дробление бизнеса и опасные налоговые схемы 2024. Уже сегодня в 15:00 мск!

Защитите себя и свой бизнес, узнайте, какие схемы уже не работают.

Громкие дела о дроблении бизнеса, списки налоговой — вот чем ознаменовался этот год. Где налоговая ищет дробление, кто из предпринимателей уже находится в списках налоговой, кто находится в зоне риска и как не попасть под обвинение, разберемся вместе с налоговым консультантом.

Успейте записаться на вебинар со скидкой 74%, всего за 499 рублей!

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Спикер — Юлия Семенова, советник налоговой практики Khalimon Legal. Член Федеральной палаты налоговых консультантов. Специализируется на сопровождении налоговых споров, финансовом и налоговом моделировании сделок и бизнеса.

На вебинаре рассмотрим:

  • Где налоговая ищет «дробление». Сетевые продажи, производственно – торговые группы инфобизнес, общепит и многое другое.

  • Для чего бизнесу «дробиться». Налоговая экономия. Вывод прибыли под низкий процент. Покупателям «нужен» НДС.

  • Налоговый риск дробления. Как налоговая выявляет дробление. Ключевые признаки, которые привлекают внимание ФНС.

  • Как уйти от рисков «дробления». Франшиза — работающий метод по исключения рисков дробления?

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

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