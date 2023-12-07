Вирус внутри бухгалтерии. Как защитить свои файлы и не остаться без компьютера

Многие компании пренебрегают информационной безопасностью, в том числе и из-за цены на антивирусные продукты, но в итоге «попадают» на более крупные суммы. Об этом рассказал II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Алексей Киселев , руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса, «Лаборатория Касперского».

В компаниях часто нет ИБ-отдела или всего один ИБ-специалист. Нет выстроенных политик безопасности. Нет готового плана реагирования на киберинцидент. Не проводится обучение пользователей навыкам кибербезопасной работы. Все это может плохо закончится, — рассказал о ситуации во многих компаниях Алексей Киселев.

Недавно в одной компании из-за киберактаки остановилась вся работа. Выяснилось, что источник заражения — компьютер бухгалтера по учету расчетов с покупателями. Зараженный файл пришел бухгалтеру по электронной почте. В итоге у компании вымогали крупную сумму денег, за возврат доступа к файлам. Этого можно было избежать, если бы у компании была хорошая киберзащита.

Главное — не думать, что это вас не коснется. Нужен конкретный и детальный план реагирования на такие ситуации. Регулярно делайте резервные копии данных и не забывайте их изолировать. Используйте инструменты для автоматического обнаружения уязвимостей и установки исправлени. Обучайте сотрудников основам киберграмотности. Используйте эффективную многоуровневую защиту c инструментами контроля и реагирования — например, Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный, — заявил Алексей Киселев.

У вас в бухгалтерии на компьютере стоит антивирус?