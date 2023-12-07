Суд взыскал 500 тысяч рублей за использование дипфейк-видео без разрешения

Применение технологии дипфейк не говорит о том, что видео можно использовать без согласия правообладателей.

Арбитражный суд Москвы обязал компанию «Бизнес-аналитика» выплатить компенсацию в размере 500 тыс. рублей правообладателю дипфейк-видео «Рефейс технолоджис». Об этом сказано в картотеке арбитражных дел.

Компания «Рефейс технолоджис» заказала получасовое рекламное дипфейк-видео с лицом актера Киану Ривза. Затем этот ролик скачала и начала использовать «Бизнес-аналитика» в своих целях.

Правообладатель обратился в суд, однако ответчик не согласился заплатить компенсацию, поскольку дипфейк-видео не является объектом авторского права.

Суд отклонил такие доводы и объяснил, что «технология deepfake — это дополнительный инструмент обработки (технического монтажа) видеоматериалов, а не способ их создания».

Технология дипфейк не говорит о том, что видео доступно для свободного использования без согласия правообладателей. Люди, которые участвовали в создании ролика признаются его авторами.

Иск «Рефейс технолоджис» удовлетворили, а «Бизнес-аналитике» придется заплатить 500 тыс. рублей в качестве компенсации и госпошлину в размере 13 тыс. рублей.