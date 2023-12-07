СПБ Биржа готовится к обмену заблокированных активов

С 1 декабря расчетный депозитарий биржи начал принимать от участников торгов поручения на перевод иностранных ценных бумаг. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу СПБ Биржи.

Участники рынка готовятся к обмену заблокированных активов российских инвесторов на средства иностранных инвесторов со счетов типа С. В связи с этим расчетный депозитарий СПБ Биржи с 1 декабря принимает поручения от участников торгов (брокеров) на перевод иностранных ценных бумаг только внутри НРД, вышестоящего депозитария для «СПБ банка», — сообщили в пресс-службе торговой площадке.

Инвесторы смогут внутри Национального расчетного депозитария (НРД) перевести ценные бумаги, обособленные в 2022 году, если в их цепочке хранения есть НРД и иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream.

Недавно мы писали, что Центробанк представил схему по обмену заблокированными активами россиян на замороженные средства иностранцев в России.