Как в 1С:Бухгалтерии 8 подписать финансовую отчетность для банков

В программе 1С:Бухгалтерия 8 начиная с версии 3.0.114 появилась возможность подписывать отчеты для банков с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Об этом сказано на сайте 1С.
Чтобы подписать финансовую отчетность в простом интерфейсе нужно перейти в меню «Деньги — Финансы — 1С:ФинОтчетность».
Для оформления документов в полном интерфейсе нужно перейти в раздел «Банк и касса — Финансы — 1С:ФинОтчетность».
Подпись должна быть оформлена на физическое лицо. К документам нужно приложить машиночитаемую доверенность от компании, которая используется также в 1С:ЭДО или в 1С-Отчетности.
Хотите разбираться в управленческом учете на высшем уровне? Проходите курс «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования».
Сейчас он доступен со скидкой всего за 3 299 рублей.
После обучения вы научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании, поможете улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения.
Комментарии