Как в 1С:Бухгалтерии 8 подписать финансовую отчетность для банков

Бухгалтеры теперь могут подписывать отчеты для банков усиленной квалифицированной электронной подписью сразу в 1С. Для этого будет нужна МЧД.

В программе 1С:Бухгалтерия 8 начиная с версии 3.0.114 появилась возможность подписывать отчеты для банков с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. Об этом сказано на сайте 1С.

Чтобы подписать финансовую отчетность в простом интерфейсе нужно перейти в меню «Деньги — Финансы — 1С:ФинОтчетность».

Для оформления документов в полном интерфейсе нужно перейти в раздел «Банк и касса — Финансы — 1С:ФинОтчетность».

Подпись должна быть оформлена на физическое лицо. К документам нужно приложить машиночитаемую доверенность от компании, которая используется также в 1С:ЭДО или в 1С-Отчетности.