Компании начнут штрафовать за нарушение воинского учета, когда запустят цифровой реестр

Военкоматы смогут получать информацию о военнообязанных у других государственных ведомств через реестр. Если работодатель не подал вовремя информацию о своих сотрудников, то это станет поводом для проверок и штрафов.

Реестр воинского учета теперь будет оцифрован. Военкоматы начнут получать сведения напрямую из государственных ведомств (из ЗАГСа, из налоговой и т.д.). Об этом рассказала Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Систему должны были запустить 1 октября 2023 года, но Минцифры перенесли этот срок на следующий год.

Когда оцифровка данных будет завершена, основанием для проверок и штрафов может стать следующая ситуация. Если сотрудник устроился на работу, это отразилось в налоговой, но военкоматы не получили сведений от работодателя.