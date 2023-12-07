Воинский учет

Компании начнут штрафовать за нарушение воинского учета, когда запустят цифровой реестр

Военкоматы смогут получать информацию о военнообязанных у других государственных ведомств через реестр. Если работодатель не подал вовремя информацию о своих сотрудников, то это станет поводом для проверок и штрафов.
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Реестр воинского учета теперь будет оцифрован. Военкоматы начнут получать сведения напрямую из государственных ведомств (из ЗАГСа, из налоговой и т.д.). Об этом рассказала Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Систему должны были запустить 1 октября 2023 года, но Минцифры перенесли этот срок на следующий год.

Когда оцифровка данных будет завершена, основанием для проверок и штрафов может стать следующая ситуация. Если сотрудник устроился на работу, это отразилось в налоговой, но военкоматы не получили сведений от работодателя.

Предприятиям нужно успеть подготовиться к этим изменениям, чтобы не нарушать закон и не получать штрафы. Узнайте, как это сделать на Новогодней «Бухгалтерской Клерк.Конференции»! Она пройдет 14 декабря в Краснодаре.

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Комментарии

7
  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 1 час

    Военкоматы начнут получать сведения напрямую из государственных ведомств (из ЗАГСа, из налоговой и т.д.)

    А на кой тогда сведения от работодателя?

    Систему должны были запустить 1 октября 2023 года, но Минцифры перенесли этот срок на следующий год.

    На 31-е декабря? Конкретная дата есть?

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 54 мин

      Главный бухгалтер

      А на кой тогда сведения от работодателя?

      Как для чего??? Для того что бы Вы их сдавали!!! 

      Нет, Вы наверное в этом месте не совсем поняли. Поясняю: сами сведения не нужны, всё что им надо по сути у них есть и всегда было - ну не можете же Вы в этом месте сказать, что все прошедшие 100 лет со времён образования структуры военкоматов они без сведений были! Военкоматы и во время войны работали, и не в таких условиях как сегодня.

      Так что все сведения есть, без информации не останутся. 

      Просто нужно что бы Вы сдавали отчёт. 

      Вспомнили про военкоматы - туда-то не сдавали. НАдо бы....

      В слудующем году ещё про кого-нить вспомнят... В милицию надо бы срочно что-нить этакое сдать!

      Куда бы ещё придумать??? В прокурватурву! В здрав отдел можно хороший отчёт придумать! Кто у вас болеть собирается, признавайтесь! ))))))))))

  • Логотип Юлия Пестерева
    Юлия Пестерева 1 час

    Бухгалтер

    Сделайте электронный вариант подачи документов в военкоматы для организации тогда и будут все сдавать 

  • Логотип titova-tlt
    titova-tlt 1 час

    Межведомственный обмен настройте! И никуда не надо еще раз отчитываться.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 1 час

      Главный бухгалтер

      Межведомственный обмен настройте! И никуда не надо еще раз отчитываться.

      а штрафовать тогда кого предлагаете??

      И никуда не надо еще раз отчитываться.

      И что? Вы хотите сидеть и ничего не делать за казённый счёт??

      • Логотип boojum
        boojum
        42 мин

        Главный бухгалтер

        поддерживаю предыдущего оратора.

        вот да. с обменом все могут

  • Логотип Astrasol
    Astrasol 4 мин

    нда...остается лишь риторический вопрос, почему, когда мы можем вообще не выходить из дома, чтобы сдать любую бумажку во все казенные учреждения, уже даже больничные листы по зпл почти заполняются автоматом в фонде, а мы должны топать ногами военкомат, да еще и по доверенности визит не прокатит. Если это было неизбежно, то где они были все эти 20 лет автоматизации, пока налоговая и прочие учреждения начинали жить в 21 веке, внедряя передовые технологии, а военкоматы оставались в 20м веке? при этом нам постоянно говорили про приближение нато) кто виноват? мы, получается,  раз на нас штрафы налагают...

    Я бы вот сейчас потратила 5 минут на отправку отчета одним пальчиком нажав на кнопку..А что получилось по итогам 20-летней автоматизации страны? Сдача отчета в военкомат сейчас выльется в часы дороги, толкучки в транспорте, пробках, испорченной обуви от дорожной соли, возможности подхватить вирус в очереди сородичей по несчастью, а сколько можно было бы сделать полезной работы - экономические потери налицо. А платим мы же - штрафами. Вот оно, где ошибки-то, а они директора штрафуют за невыполнение своих функций контроля по отправке уведомления по ЕНП)))

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