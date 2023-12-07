6-НДФЛ

🚨 Готова новая рекомендованная форма 6-НДФЛ

Пока новая форма 6-НДФЛ еще только обрела форму проекта, готова другая – точно такая же, но рекомендованная.

Ее ФНС довела письмом от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@.

В разделе 1 будет шесть сроков перечисления налога, шесть сроков по возврату налога.

В разделе 2 – также шесть сроков по возврату налога, а также новая строка 156 «Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве».

Строка с такой же информацией будет в справке (бывшей 2-НДФЛ).

Таким образом, формы 6-НДФЛ сейчас такие:

  • по приказу от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ – действующая форма, которую надо сдавать за 2023 год;

  • по приказу от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ – новая форма с 2024 года, но применяться она не будет, потому что уже утратила актуальность из-за поправок в НК;

  • по проекту (поправки в приказ от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@) – самая новая и актуальная форма с 2024 года, но вовремя утвердить ее не успеют;

  • по письму от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@ – форма из проекта будет действовать с 2024 года до выхода официальной по приказу ФНС.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    6-НДФЛ

    🚨 Готова новая рекомендованная форма 6-НДФЛ

    Пока новая форма 6-НДФЛ еще только обрела форму проекта, готова другая – точно такая же, но рекомендованная.

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