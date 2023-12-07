🚨 Готова новая рекомендованная форма 6-НДФЛ

Ее ФНС довела письмом от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@.
В разделе 1 будет шесть сроков перечисления налога, шесть сроков по возврату налога.
В разделе 2 – также шесть сроков по возврату налога, а также новая строка 156 «Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве».
Строка с такой же информацией будет в справке (бывшей 2-НДФЛ).
Таким образом, формы 6-НДФЛ сейчас такие:
по приказу от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ – действующая форма, которую надо сдавать за 2023 год;
по приказу от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@ – новая форма с 2024 года, но применяться она не будет, потому что уже утратила актуальность из-за поправок в НК;
по проекту (поправки в приказ от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@) – самая новая и актуальная форма с 2024 года, но вовремя утвердить ее не успеют;
по письму от 04.12.2023 № БС-4-11/15166@ – форма из проекта будет действовать с 2024 года до выхода официальной по приказу ФНС.
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