❗ В справке к форме 6-НДФЛ с 2024 года будет новая строка

Проект опубликован на федеральном портале. О нем мы рассказывали здесь.
Ранее была разработана другая форма 6-НДФЛ, которая должна была применяться с 2024 года. В новой справке не будет строки с уплаченным налогом.
В еще более новой справке, проект которой подготовлен для общественного обсуждения, будет еще одно изменение.
Туда добавили строку «Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве».
Там надо указывать сумма налога с дивидендов от источников за пределами РФ, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве, с которым заключено соглашение об избежании двойного налогообложения(СИДН)
По норме НК РФ налоговые агенты обязаны уменьшать НДФЛ на сумму налога, которую человек уплатил в другой стране (при условии, что есть СИДН).
Это налог, уплаченный в другой стране, надо будет указывать в новой строке 156 раздела 2 формы 6-НДФЛ.
Как заполнить 6-НДФЛ
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