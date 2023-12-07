❗ В справке к форме 6-НДФЛ с 2024 года будет новая строка

С 2024 года будет новая форма 6-НДФЛ и справка к ней (бывшая 2-НДФЛ).

Проект опубликован на федеральном портале. О нем мы рассказывали здесь.

Ранее была разработана другая форма 6-НДФЛ, которая должна была применяться с 2024 года. В новой справке не будет строки с уплаченным налогом.

В еще более новой справке, проект которой подготовлен для общественного обсуждения, будет еще одно изменение.

Туда добавили строку «Сумма налога, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве».

Там надо указывать сумма налога с дивидендов от источников за пределами РФ, исчисленная и уплаченная в иностранном государстве, с которым заключено соглашение об избежании двойного налогообложения(СИДН)

По норме НК РФ налоговые агенты обязаны уменьшать НДФЛ на сумму налога, которую человек уплатил в другой стране (при условии, что есть СИДН).

Это налог, уплаченный в другой стране, надо будет указывать в новой строке 156 раздела 2 формы 6-НДФЛ.