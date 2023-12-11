Бухгалтеры

🐢 В низкой производительности труда обвинили бухгалтеров

Бухгалтеры и охранники малопродуктивны. Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его мнению, экономике России нужны системные меры повышения производительности труда, так как есть ряд отраслей с непроизводительной занятостью. В частности, к ним относятся бухгалтерия и охрана.

«Излишне частая – посягну на святое – смена положений по бухучету требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране — насколько это производительно? И излишние другие требования», — сказал министр.

По его словам, в рамках реформы обязательных требований правительство отменяет и пересматривает устаревшие предписания, но сегодня надо сделать особый фокус именно на производительности труда, передает РБК.

Что касается охранников, то их можно заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать.

Комментарии

10
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 58 мин

    ох как же они хотят контролировать финансы компаний то....оптимизаторы наши великие

  • Логотип IriEro
    IriEro
    54 мин

    Ирина

    можно заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать.

    Золотые слова! Камеру каждому бухгалтеру!))))

    • Логотип sunflower_t
      sunflower_t 51 мин

      Татьяна

      Небо в клеточку, пижама в полосочку? У нас с этим быстро! А можно не надо...

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      38 мин

      Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

      Идеальный бухгалтер по мнению минэкономразвитя😉

      ynFiLvvfv_M (1).jpg

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    53 мин

    Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор

    «Излишне частая – посягну на святое – смена положений по бухучету требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране

    Правильно ли я понимаю, что тысячам бухгалтеров по стране необходимо сказать "Спасибо!" частой смене положений по бухгалтерскому учету?😉

  • Логотип Мирам
    Мирам 48 мин

    другой вопрос. как это  человек попал на эту должность.

    ознакомлюсь с любыми  вариантами трудоустройства вплоть до интимно-нетрадиционных

  • Логотип ССвет
    ССвет 39 мин

    СветланаБухгалтер

    А при чем тут бухгалтеры? Мы просто исполнители требований бухгалтерского и налогового законодательства. Пусть глава Минэкономразвития глянет на своих коллег, которые успевают строчить законы на законы и правки на поправки.

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