🐢 В низкой производительности труда обвинили бухгалтеров

Бухгалтеры и охранники малопродуктивны. Об этом сказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его мнению, экономике России нужны системные меры повышения производительности труда, так как есть ряд отраслей с непроизводительной занятостью. В частности, к ним относятся бухгалтерия и охрана.

«Излишне частая – посягну на святое – смена положений по бухучету требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране — насколько это производительно? И излишние другие требования», — сказал министр.

По его словам, в рамках реформы обязательных требований правительство отменяет и пересматривает устаревшие предписания, но сегодня надо сделать особый фокус именно на производительности труда, передает РБК.

Что касается охранников, то их можно заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать.