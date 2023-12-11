🐢 В низкой производительности труда обвинили бухгалтеров

По его мнению, экономике России нужны системные меры повышения производительности труда, так как есть ряд отраслей с непроизводительной занятостью. В частности, к ним относятся бухгалтерия и охрана.
«Излишне частая – посягну на святое – смена положений по бухучету требует постоянной перенастройки систем, которая трудоустраивает тысячи бухгалтеров по стране — насколько это производительно? И излишние другие требования», — сказал министр.
По его словам, в рамках реформы обязательных требований правительство отменяет и пересматривает устаревшие предписания, но сегодня надо сделать особый фокус именно на производительности труда, передает РБК.
Что касается охранников, то их можно заменить камерами, вывести все в один центр наблюдений и через это контролировать.
Комментарии10
ох как же они хотят контролировать финансы компаний то....оптимизаторы наши великие
Ирина
Золотые слова! Камеру каждому бухгалтеру!))))
Татьяна
Небо в клеточку, пижама в полосочку? У нас с этим быстро! А можно не надо...
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Идеальный бухгалтер по мнению минэкономразвитя😉
Владислав СавушкинГенеральный директорБизнес Вектор
Правильно ли я понимаю, что тысячам бухгалтеров по стране необходимо сказать "Спасибо!" частой смене положений по бухгалтерскому учету?😉
другой вопрос. как это человек попал на эту должность.
ознакомлюсь с любыми вариантами трудоустройства вплоть до интимно-нетрадиционных
СветланаБухгалтер
А при чем тут бухгалтеры? Мы просто исполнители требований бухгалтерского и налогового законодательства. Пусть глава Минэкономразвития глянет на своих коллег, которые успевают строчить законы на законы и правки на поправки.