Если ИП на УСН выгодно продал валюту, надо заплатить налог

ФНС в письме от 06.10.2023 № ЗГ-3-17/12982 рассмотрела ситуацию, когда ИП продал иностранную валюту со своего счета по курсу выше курса ЦБ.
При получении доходов в валюте они учитываются для налога по УСН на дату поступления денег на валютный счет налогоплательщика.
При этом доходы в виде положительной курсовой разницы при отклонении курса продажи валюты от официального курса ЦБ признаются внереализационным доходом на дату перехода права собственности на эту валюту.
Таким образом, у ИП, продающего валюту по курсу выше курса ЦБ на дату перехода права собственности на нее, образуется положительная курсовая разница, которая идет в доходы по УСН.
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