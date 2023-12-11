УСН

Если ИП на УСН выгодно продал валюту, надо заплатить налог

Налогом по УСН облагаются не только доходы от реализации, но и внереализационные. К таким, в частности, относится курсовая разница.

ФНС в письме от 06.10.2023 № ЗГ-3-17/12982 рассмотрела ситуацию, когда ИП продал иностранную валюту со своего счета по курсу выше курса ЦБ.

При получении доходов в валюте они учитываются для налога по УСН на дату поступления денег на валютный счет налогоплательщика.

При этом доходы в виде положительной курсовой разницы при отклонении курса продажи валюты от официального курса ЦБ признаются внереализационным доходом на дату перехода права собственности на эту валюту.

Таким образом, у ИП, продающего валюту по курсу выше курса ЦБ на дату перехода права собственности на нее, образуется положительная курсовая разница, которая идет в доходы по УСН.

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