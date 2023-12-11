Путин: реальные зарплаты выросли на 7%

Реальные доходы россиян увеличились на 4,4%, а работодатели стали платить сотрудникам на 7% больше.

Заработная плата в 2023 году выросла на 7%, а реальные доходы жителей страны — на 4,4%. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на президента Владимира Путина.

Это тоже очень важный показатель — рост доходов. Реальные заработные платы на 7% выросли к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения — на 4,4%, — сказал Владимир Путин.

Недавно мы писали, что ниже границы бедности живут 15,7 млн человек. Во втором квартале 2023 года граница бедности составила 14 184 рублей.