Путин: реальные зарплаты выросли на 7%

Заработная плата в 2023 году выросла на 7%, а реальные доходы жителей страны — на 4,4%. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на президента Владимира Путина.
Это тоже очень важный показатель — рост доходов. Реальные заработные платы на 7% выросли к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения — на 4,4%, — сказал Владимир Путин.
Недавно мы писали, что ниже границы бедности живут 15,7 млн человек. Во втором квартале 2023 года граница бедности составила 14 184 рублей.
Комментарии5
Главный бухгалтер
Реально?
Клерк.Ру
у Путина уж точно выросла
Александр БессоновМосква
А где именно он это увидел ?
Нет
В Администрации себя?
Александр БессоновМосква
Думаю себя 7% не ограничили