Ниже границы бедности живут 15,7 млн человек

10,8% жителей страны получают доходы меньше 14 184 рублей и живут за границами бедности.

Во втором квартале 2023 года граница бедности составила 14 184 рублей. Об этом сказано на сайте Росстата.

15,7 млн россиян получают доходы ниже границы бедности, что составляет 10,8% жителей страны.

По сравнению с первым полугодием 2022 года, в 2023 году стало на 1,6 млн меньше тех, кто живет на доходы ниже границы бедности. В 2022 году такой заработок получали 18,9 млн человек, а в 2023 году – 17,3 млн.

В первом полугодии 2023 года граница бедности составила 14 106 рублей.

На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий, — говорится в сообщении Росстата.

Во втором квартале 2023 года реальные денежные доходы выросли на 5% и составили 21 трлн рублей.

Среднемесячный номинальный размер зарплаты составил 73 534 рубля, что на 14,4% больше, чем во втором квартале 2022 года.

Средний размер назначенных пенсий вырос на 11,5%, до 19 455 рублей.

За второй квартал 2023 года население получило социальные выплаты в размере 4,1 трлн рублей. По сравнение с аналогичным периодом в 2022 году, это больше на 0,1 трлн рублей.

По данным Росстата, доходы наименее обеспеченных групп населения выросли на 20,6% в номинальном выражении.

Недавно мы писали, что Росстат может завышать рост реальных зарплат.