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Экономика России

Ниже границы бедности живут 15,7 млн человек

10,8% жителей страны получают доходы меньше 14 184 рублей и живут за границами бедности.
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Во втором квартале 2023 года граница бедности составила 14 184 рублей. Об этом сказано на сайте Росстата.

15,7 млн россиян получают доходы ниже границы бедности, что составляет 10,8% жителей страны.

По сравнению с первым полугодием 2022 года, в 2023 году стало на 1,6 млн меньше тех, кто живет на доходы ниже границы бедности. В 2022 году такой заработок получали 18,9 млн человек, а в 2023 году – 17,3 млн.

В первом полугодии 2023 года граница бедности составила 14 106 рублей.

На снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также рост заработных плат и пенсий, — говорится в сообщении Росстата.

Во втором квартале 2023 года реальные денежные доходы выросли на 5% и составили 21 трлн рублей.

Среднемесячный номинальный размер зарплаты составил 73 534 рубля, что на 14,4% больше, чем во втором квартале 2022 года.

Средний размер назначенных пенсий вырос на 11,5%, до 19 455 рублей.

За второй квартал 2023 года население получило социальные выплаты в размере 4,1 трлн рублей. По сравнение с аналогичным периодом в 2022 году, это больше на 0,1 трлн рублей.

По данным Росстата, доходы наименее обеспеченных групп населения выросли на 20,6% в номинальном выражении.

Недавно мы писали, что Росстат может завышать рост реальных зарплат.

Комментарии

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