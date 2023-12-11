По программе долгосрочных сбережений власти хотят привлечь 250 млрд рублей

За первый год работы программы по софинансированию долгосрочных сбережений власти рассчитывают получить больше 250 млрд рублей.

В первый год действия программы долгосрочных сбережений власти собираются привлечь не меньше 250 млрд рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента Владимира Путина.

Уже по итогам первого года программа долгосрочных сбережений граждан, объем таких вложений должен составлять не менее 250 млрд. Это цифра для страны не очень большая, но нужно с чего-то начинать, — сказал Владимир Путин.

В июле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому начнет работать новая программа софинансирования долгосрочных сбережений.

Договор по программе долгосрочных сбережений будет заключаться минимум на 15 лет. Получить выплаты можно и раньше: когда женщины достигнут 55 лет, а мужчины — 60 лет.

Участники программы смогут получить от государства софинансирование до 36 тыс. рублей в год.

Размер страхового возмещения – 2,8 млн рублей, что в два раза выше, чем у банковских вкладов.