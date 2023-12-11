🙊 ФНС возвращает на ЕНС бизнеса деньги по отрицательным ЕНП-уведомлениям, даже если они превышают положительные

Этим удивительным открытием поделилась подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».
ИП сдал уведомление на УСН с плюсом за 1 квартал, за третий квартал – с минусом. Но «минус» оказался больше «плюса».
Сумму из отрицательного уведомления вернули на ЕНС. Заметив ошибку, бухгалтер пересдала отрицательное уведомление с правильной суммой. С ЕНС должны были уйти деньги, которые попали туда по ошибке.
Но случилось невероятное – по второму (корректировочному) уведомлению на ЕНС повторно вернули деньги.
Мы описали эту ситуацию в таблице.
Код в уведомлении
Сумма в уведомлении
Сальдо ЕНС
Какое сальдо ЕНС должно быть
Сальдо ЕНС перед сдачей уведомлений
–
–
60 000
60 000
Уведомление №1
34/01
50 300
9 700
9 700
Уведомление №2
34/03
— 50 500
60 200
60 000
Уведомление №3
34/03
— 50 300
110 500
60 000
То есть, мало того, что первый раз на ЕНС вернулось больше, чем ранее оттуда ушло, так и второй раз на ЕНС повторно вернулось то, что уже возвращали ранее.
Коллеги рассказывают, что тоже сталкивались с задвоением отрицательных уведомлений. Налоговики советуют корректировать их, не сразу исправляя сумма, а сначала обнулить ее.
То есть, после неправильного отрицательного уведомления надо сдать уведомление с 0, а потом – с правильной суммой.
Кстати, есть контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, где заложена проверка на суммы отрицательных уведомлений.
А вы когда-нибудь корректировали отрицательные уведомления? Как прошел процесс?
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Комментарии1
а что, так можно было? 😂
Налоговикам самим-то не смешно?