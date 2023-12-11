🙊 ФНС возвращает на ЕНС бизнеса деньги по отрицательным ЕНП-уведомлениям, даже если они превышают положительные

Уменьшить налог по УСН можно, подав отрицательное уведомление. Но есть строгое правило: сумма с минусом не должна быть больше сумм с плюсом в предыдущих уведомлениях. Но на практике это правило не работает. Кроме того, отрицательные уведомления задваиваются.

Этим удивительным открытием поделилась подписчица нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

ИП сдал уведомление на УСН с плюсом за 1 квартал, за третий квартал – с минусом. Но «минус» оказался больше «плюса».

Сумму из отрицательного уведомления вернули на ЕНС. Заметив ошибку, бухгалтер пересдала отрицательное уведомление с правильной суммой. С ЕНС должны были уйти деньги, которые попали туда по ошибке.

Но случилось невероятное – по второму (корректировочному) уведомлению на ЕНС повторно вернули деньги.

Мы описали эту ситуацию в таблице.

Код в уведомлении Сумма в уведомлении Сальдо ЕНС Какое сальдо ЕНС должно быть Сальдо ЕНС перед сдачей уведомлений – – 60 000 60 000 Уведомление №1 34/01 50 300 9 700 9 700 Уведомление №2 34/03 — 50 500 60 200 60 000 Уведомление №3 34/03 — 50 300 110 500 60 000

То есть, мало того, что первый раз на ЕНС вернулось больше, чем ранее оттуда ушло, так и второй раз на ЕНС повторно вернулось то, что уже возвращали ранее.

Коллеги рассказывают, что тоже сталкивались с задвоением отрицательных уведомлений. Налоговики советуют корректировать их, не сразу исправляя сумма, а сначала обнулить ее.

То есть, после неправильного отрицательного уведомления надо сдать уведомление с 0, а потом – с правильной суммой.

Кстати, есть контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП, где заложена проверка на суммы отрицательных уведомлений.

А вы когда-нибудь корректировали отрицательные уведомления? Как прошел процесс?