Напомним предельный доход за 9 месяцев 2023 года при переходе на УСН

Компания может перейти на УСН, если по итогам 9 месяцев года, в котором подается соответствующее уведомление, ее доходы не превысили 112,5 млн руб.

Налоговики назвали предельный доход за 9 месяцев 2023 года — доходы до 112,5 млн руб. Эта величина подлежит индексации до 31 декабря текущего года на коэффициент-дефлятор, установленный на следующий календарный год (п. 2 ст. 346.11 НК).

Коэффициенты-дефляторы на 2024 год для перехода на УСН — 1,329. Соответственно, лимит дохода будет равен 149,5 млн руб. Такие разъяснения дал Минфин в письме от 26.11.2021 № 03-11-06/2/95943.

Напомним, предельный доход для сохранения права на упрощенкув 2024 году равен 199,35 млн руб. — в базовом варианте и 265,8 млн руб. — для повышенных ставок налога.