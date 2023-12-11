Минфин упростит продажу ювелирных изделий перед Новым годом

Власти разрешат ювелирам проводить инвентаризацию без привязки к 1 января, а в любое удобное время. Это позволит сохранить выручку в период праздничных дней.

В Минфине предложили изменить требования к сроку проведения обязательной инвентаризации. Об этом пишут «Известия».

Сейчас инвентаризация привязана к 1 января ежегодно, но новый документ министерства предполагает, что компании смогут ее проводить в удобное им время, но не реже одного раза в год.

Проведение учета требуют обязательной остановки производства, закрытия предприятий и магазинов в период праздничных дней.

Сроки собираются пересмотреть, чтобы ювелиры могли не терять выручку в период высокой торговой активности на новогодних каникулах.

В ноябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому размер уголовных штрафов за незаконный оборот драгоценных металлов и камней будет кратным их стоимости.