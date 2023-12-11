Минфин упростит продажу ювелирных изделий перед Новым годом

В Минфине предложили изменить требования к сроку проведения обязательной инвентаризации. Об этом пишут «Известия».
Сейчас инвентаризация привязана к 1 января ежегодно, но новый документ министерства предполагает, что компании смогут ее проводить в удобное им время, но не реже одного раза в год.
Проведение учета требуют обязательной остановки производства, закрытия предприятий и магазинов в период праздничных дней.
Сроки собираются пересмотреть, чтобы ювелиры могли не терять выручку в период высокой торговой активности на новогодних каникулах.
В ноябре 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому размер уголовных штрафов за незаконный оборот драгоценных металлов и камней будет кратным их стоимости.
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