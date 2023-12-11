У блогерских агентств появилась саморегулируемая организация

В Ассоциацию блогеров и агентств уже входят 46 тысяч агентов и 50 тысяч инфлюенсеров.

Ассоциацию блогеров и агентств (АБА) внесли в список саморегулируемых организаций (СРО). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на документы Росреестра.

Сейчас в Ассоциацию входят 46 тыс. агентств и 50 тыс. блогеров.

Одной из первых инициатив нового СРО станет установка отдельного ОКВЭД для блогеров.

Пока что блогеры, которые регистрируют ИП или ООО, указывают код 59.11 «Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ».

Участники СРО смогут быстрее получать госзаказы, а также прямую и неформальную господдержку блогеров от юристов и участников рынка.

Членство в СРО по умолчанию нужно, чтобы можно было принимать участие в госзаказе, да и то при наличии соответствующего требования со стороны закона, — сказал представитель московской коллегии адвокатов «Делоер» Олег Суханов.

Статус СРО позволит АБА участвовать в антимонопольных разбирательствах в отношении блогеров, а также обжаловать в арбитражном суде решения госорганов.

Также Ассоциация сможет устанавливать стандарты и нормы в области influence-маркетинга. Когда продукты продвигаются с помощью лидеров мнений.