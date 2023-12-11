Маркетплейсы

Маркетплейсы заблокировали более 1,7 млн карточек товаров

Администраторы маркетплейсов начали блокировать контрафактные товары, проверять документы, проводить экспертизы и контрольные закупки.

За третий квартал 2023 года Ozon, Яндекс Маркет, Wildberries и AliExpress Россия заблокировали больше 1,7 млн карточек товаров. Об этом сказано на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Решения о блокировке были приняты на основании экспертиз, контрольных закупок и проверки документов, подтверждающих происхождение товаров.

В июле 2023 года маркетплейсы, правообладатели, Некоммерческое партнерство «Объединение Корпоративных Юристов России» (ОКЮР) и ФАС приняли документ, который предотвратить продажу контрафакта в интернете.

ОКЮР вместе с маркетплейсами и правообладателями собирается создать «Белую книгу». В ней будут собраны успешные практики по защите интересов добросовестных поставщиков и правообладателей.

На эти данные можно ориентироваться во время подачи жалоб на контрафактную продукцию.

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