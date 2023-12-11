Как в 1С:Бухгалтерии отправлять уведомления и единый налоговый платеж

В программе 1С:Бухгалтерия 8 начиная с версии 3.0.145 упростили отправку уведомлений и ЕНП (единого налогового платежа). Об этом сказано на сайте 1С.
Теперь все уведомления по налогам с одинаковым сроком будут объединены в одно уведомление и в единый платеж.
Чтобы подготовить уведомление об исчисленных суммах перейдите в «Задачи организации — Уведомление о налогах». Там уже будут собраны данные по всем рассчитанным налогам, по которым требуется сдать уведомление. Если все верно, то нажмите «Сформировать уведомление».
Это нужно сделать до 25 декабря 2023 года.
У пользователей сохранилась возможность вручную формировать уведомления по одному или нескольким налогам. Для этого перейдите в меню «Бухгалтерия — Единый налоговый счет — Уведомления».
Для оплаты ЕНП выберите «Задачи организации — Единый налоговый платеж». Это позволит подготовить платежное поручение на единый налоговый счет.
В окне появятся данные по всем рассчитанным налогам с ближайшим сроком уплаты, а также кнопка «Оплатить».
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