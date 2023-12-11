Индивидуальный предприниматель

В России в 2029 году могут исчезнуть все ИП

В Госдуме считают, что форма бизнеса как «предпринимательская деятельность без образования юридического лица» устарела, поэтому ее можно ликвидировать.

Когда в 2029 году закончится эксперимент по введению налога для самозанятых, такая форма ведения бизнеса как ИП может быть ликвидирована. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, пишет URA.RU.

«Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых закончится в 2029 году. Мы должны будем подвести итоги. Это будет очень важная дата для налогоплательщиков, которые занимаются сегодня малым и микробизнесом. Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту, ее не станет. Она была актуальна в 1990-е годы», — сказал Артем Кирьянов.

По его словам, индивидуальные предприниматели в 2029 году должны будут выбрать другую форму ведения бизнеса.

Комментарии

10
  • Логотип ulyanafitness
    ulyanafitness 1 час

    Интересно, а кто-то посчитал, сколько эти самые "устаревшие" ИП-шки в бюджет вкладывают в общей сумме? Так ли уж они устарели? И, как мы понимаем, это же не просто один предприниматель, он еще и работодателем может быть... и что? вот так просто возьмем и ликвидируем?

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 38 мин

      Нет

      Интересно, а кто-то посчитал,

      А зачем?

      ========

      Кирьянов Артем Юрьевич

      Образование

      1999 г. Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена

      2007 г. Российский государственный гуманитарный университет

      =========

      У нас, гуманитариев, два недостатка - мы не умеем считать.

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 33 мин

      Нет

      и что? вот так просто возьмем и ликвидируем?

      А что сложного-то?

      Кто-нибудь придет к гаранту, предложит (в составе большого списка) ликвидировать. Тот скажет что-будь вроде "я не против, проработайте с правительством". Дальше дело нескольких дней, и фз готов.

  • Логотип Юстас
    Юстас 1 час

    чудак этот депутат- до 29 года еще дожить надо

    • Логотип Старый ворчун
      Старый ворчун 43 мин

      Нет

      чудак этот депутат- до 29 года еще дожить надо

      Так о будущем думает, сегодняшние-то проблемы все решены.

      Текут инвестиции, крепится власть.
      И даже в провинции есть, что украсть!

      • Логотип Юстас
        Юстас 11 мин

        Хочешь насмешить Бога-расскажи о своих планах

  • Логотип victor96
    victor96 1 час

    Виктор

    Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса.

    Докапываенмся:

    ИП это статус гражданина, а не ОСН, НПД и УСН.

    Считать можно всё что угодно, выкладки где? Подсчёты-расчёты и прочия грамоты?

  • Логотип бух2007
    бух2007
    58 мин

    он видимо не в курсе, что нет такой формы налогообложения как ИП. И что у ИП бывают разные режимы налогообложения.

  • Логотип SS-20
    SS-20 44 мин

    Придется ему еще раз пересчитать...

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