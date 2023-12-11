В России в 2029 году могут исчезнуть все ИП

Когда в 2029 году закончится эксперимент по введению налога для самозанятых, такая форма ведения бизнеса как ИП может быть ликвидирована. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, пишет URA.RU.
«Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых закончится в 2029 году. Мы должны будем подвести итоги. Это будет очень важная дата для налогоплательщиков, которые занимаются сегодня малым и микробизнесом. Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту, ее не станет. Она была актуальна в 1990-е годы», — сказал Артем Кирьянов.
По его словам, индивидуальные предприниматели в 2029 году должны будут выбрать другую форму ведения бизнеса.
Комментарии10
Интересно, а кто-то посчитал, сколько эти самые "устаревшие" ИП-шки в бюджет вкладывают в общей сумме? Так ли уж они устарели? И, как мы понимаем, это же не просто один предприниматель, он еще и работодателем может быть... и что? вот так просто возьмем и ликвидируем?
Нет
А зачем?
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Кирьянов Артем Юрьевич
Образование
1999 г. Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена
2007 г. Российский государственный гуманитарный университет
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Нет
А что сложного-то?
Кто-нибудь придет к гаранту, предложит (в составе большого списка) ликвидировать. Тот скажет что-будь вроде "я не против, проработайте с правительством". Дальше дело нескольких дней, и фз готов.
чудак этот депутат- до 29 года еще дожить надо
Нет
Так о будущем думает, сегодняшние-то проблемы все решены.
Хочешь насмешить Бога-расскажи о своих планах
Виктор
Докапываенмся:
ИП это статус гражданина, а не ОСН, НПД и УСН.
Считать можно всё что угодно, выкладки где? Подсчёты-расчёты и прочия грамоты?
он видимо не в курсе, что нет такой формы налогообложения как ИП. И что у ИП бывают разные режимы налогообложения.
Придется ему еще раз пересчитать...