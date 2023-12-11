В России в 2029 году могут исчезнуть все ИП

В Госдуме считают, что форма бизнеса как «предпринимательская деятельность без образования юридического лица» устарела, поэтому ее можно ликвидировать.

Когда в 2029 году закончится эксперимент по введению налога для самозанятых, такая форма ведения бизнеса как ИП может быть ликвидирована. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, пишет URA.RU.

«Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых закончится в 2029 году. Мы должны будем подвести итоги. Это будет очень важная дата для налогоплательщиков, которые занимаются сегодня малым и микробизнесом. Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту, ее не станет. Она была актуальна в 1990-е годы», — сказал Артем Кирьянов.

По его словам, индивидуальные предприниматели в 2029 году должны будут выбрать другую форму ведения бизнеса.