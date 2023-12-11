Крупному бизнесу запретят поднимать цены сразу на 30%

ФАС будет следить за ценами на продукты из списка, который сформирует правительство. Компании могут оштрафовать до 0,03% от суммы выручки, но не меньше 50 тысяч рублей.

Федеральная антимонопольная службы внесла в правительство законопроект, который запрещает крупным компаниям устанавливать необоснованно высокие цены на продукты. Об этом пишут «Известия».

Запрет поднимать цены без видимых причины на 30% в течение 60 дней будет действовать до конца 2024 года.

Правительство установит список товаров, за стоимостью которых будут следить. Эксперты издания считают, что это будут социально значимые продукты: мясо, яйца, молоко, хлеб, чай и другие.

Проверять обоснованность ценообразования будет ФАС на основании информации от Минэкономразвития.

Нарушителям будут выдавать предписания изменить цены, а если это не подействует, то будет возбуждено антимонопольное дело.

Юридическим лицам могут выписать штраф до 0,03% от суммы выручки от продажи товара, но не меньше 50 тыс. рублей.