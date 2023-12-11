С каждой точки по продаже алкоголя хотят собирать 20 тысяч рублей в год

Депутаты предложили установить государственную пошлину в размере 20 тысяч рублей на каждую торговую точку, ресторан или кафе, где есть алкоголь. Сейчас бизнес платит 65 тысяч рублей за лицензию вне зависимости от количества торговых объектов.

В Госдуму внесли законопроект, по которому за предоставление или продление срока действия лицензии на продажу алкоголя будут установлены государственные пошлины по 20 тыс. рублей на каждую точку.

Сейчас размер госпошлины за лицензию составляет 65 тыс. рублей. Эта сумма не зависит от количества торговых объектов или точек общественного питания, которые есть у компании.

Законопроект предлагает собирать по 20 тыс. рублей в год за каждую торговую точку, ресторан или кафе, где продаются спиртные напитки.

Предлагаемый законопроектами механизм по уплате госпошлины за каждый объект и приостановке лицензии в части конкретного объекта позволит существенно снизить финансовые риски компаний по отзыву всей лицензии в регионе, — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что действующий размер пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на торговлю алкоголем слишком высокий для малых предприятий.