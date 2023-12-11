С каждой точки по продаже алкоголя хотят собирать 20 тысяч рублей в год

В Госдуму внесли законопроект, по которому за предоставление или продление срока действия лицензии на продажу алкоголя будут установлены государственные пошлины по 20 тыс. рублей на каждую точку.
Сейчас размер госпошлины за лицензию составляет 65 тыс. рублей. Эта сумма не зависит от количества торговых объектов или точек общественного питания, которые есть у компании.
Законопроект предлагает собирать по 20 тыс. рублей в год за каждую торговую точку, ресторан или кафе, где продаются спиртные напитки.
Предлагаемый законопроектами механизм по уплате госпошлины за каждый объект и приостановке лицензии в части конкретного объекта позволит существенно снизить финансовые риски компаний по отзыву всей лицензии в регионе, — сказано в пояснительной записке.
Авторы законопроекта считают, что действующий размер пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на торговлю алкоголем слишком высокий для малых предприятий.
Комментарии3
Главный бухгалтер
Как-то интересно.
Стоит супермаркет со спиртным с оборотом в количестве железнодорожного состава в сутки. Рядом... "пивная, ещё парочку" (с) один краник с пивком в котором за неделю три бедолаги по кружечке отоварятся.
И с обоих по 20 тыщ!
Александр БессоновМосква
А наше государство не любит высчитывать . Так и лоббируют крупные сети , ну а малый бизнес по их мнению - справятся как нибудь . Привязку к товарообороту точки ну никак не хотят сделать .)
А почему не 200 тысяч рублей?