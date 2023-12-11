Закупки товаров и услуг стали самой коррумпированной сферой в 2023 году

Бизнес-сообщество решило, что закупки по 223-ФЗ самые коррумпированные. Также взятки берут за выдачу лицензий, разрешений, справок и аккредитаций.

Предприниматели посчитали закупки товаров и услуг самой коррумпированной сферой деятельности в 2023 году. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование «Бизнес-барометр коррупции» Торгово-промышленной палаты (ТПП).

В 2022 году больше всего коррупционных схем бизнес наблюдал в работе компаний по вывозу твердых коммунальных отходов. Тогда за эту сферу проголосовали 47,3% участников опроса, а в этом году только 29,13%.

Наиболее коррумпированная сфера предпринимательской деятельности в 2023 году — закупки по 223-ФЗ. За данный пункт проголосовали 42,25% респондентов. По мнению бизнеса, это связано с переходом на закупку товаров и услуг в закрытом формате. На втором месте — получение разрешений, справок, сертификатов, лицензирование, аккредитация. Данный пункт выбрали 36,2% опрошенных, — сказала вице-президент ТПП Елена Дыбова.

На третьем месте по уровню коррупции находится посредничество при взаимодействии с проверяющими органами. За этот вариант проголосовали 35,55% предпринимателей.

Борьба с коррупцией может осуществляться только совместными усилиями всех заинтересованных сторон, а реализация антикоррупционной политики государства не даст необходимых результатов без подключения бизнеса и общества, — заявил президент ТПП Сергей Катырин.

По мнению бизнесменов, для борьбы с коррупцией нужно усилить меры ответственности для всех участников схем, а также развивать нетерпимость к этому явлению в органах власти, в бизнесе и в обществе.