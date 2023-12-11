Как организовать воинский учет в компании: пошаговый алгоритм

Смотрите алгоритм в таблице от специалистов «Первой экспертной бухгалтерии».

Подайте сведения по сотрудникам по месту их постановки на воинский учет

5. При необходимости проведите сверку с военкоматом

4. Проанализируйте полноту и достоверность данных, содержащихся в личных карточках

3. Упорядочите документооборот: как хранятся документы, ведутся журналы, своевременно ли вносятся изменения и пр.

2. Проверьте, используете ли вы актуальные формы документов

1. Проверьте, все ли военнообязанные сотрудники поставлены на воинский учет

Проверьте, все ли требования ВУ соблюдены

5. Подготовьте план по ведению ВУ на год

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу — для призывников;

2. Запросите у них документы:

Встаньте на учет по месту регистрации компании

Ваша компания стоит на учете в военкомате?

Кстати, эксперты предупреждают, что компании начнут штрафовать за нарушение воинского учета, когда запустят цифровой реестр.

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