Как организовать воинский учет в компании: пошаговый алгоритм

Смотрите алгоритм в таблице от специалистов «Первой экспертной бухгалтерии».
Ваша компания стоит на учете в военкомате?
НЕТ
ДА
Встаньте на учет по месту регистрации компании
1. Определите военнообязанных сотрудников
2. Запросите у них документы:
3. Заполните карточку компании по форме 18
4. Подготовьте приказ об организации ВУ
5. Подготовьте план по ведению ВУ на год
6. Согласуйте документы в военкомате
Проверьте, все ли требования ВУ соблюдены
1. Проверьте, все ли военнообязанные сотрудники поставлены на воинский учет
2. Проверьте, используете ли вы актуальные формы документов
3. Упорядочите документооборот: как хранятся документы, ведутся журналы, своевременно ли вносятся изменения и пр.
4. Проанализируйте полноту и достоверность данных, содержащихся в личных карточках
5. При необходимости проведите сверку с военкоматом
Подготовьте сведения по сотрудникам
Подайте сведения по сотрудникам по месту их постановки на воинский учет
Кстати, эксперты предупреждают, что компании начнут штрафовать за нарушение воинского учета, когда запустят цифровой реестр.
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