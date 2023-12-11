30 банков и брокеров из дружественных стран получат доступ к торгам валютой в РФ

Участие в валютных торгах представителей дружественных государств поможет обеспечить конвертацию рублей в национальные валюты и вести торговлю не в долларах.

Сейчас больше 30 банков и брокеров из дружественных стран проходят процесс получения доступа к валютным торгам в России. Об «Известиям» рассказал управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.

Представителям финансового сообщества из дружественных стран важно быстро обеспечить конвертацию рублей в национальные валюты, поскольку расчеты в долларах сейчас затруднены.

Мы должны поддерживать те процессы, которые происходят в экономике, и в этом смысле сейчас полностью соответствуем текущим требованиям. Все новации способствуют тому, что мы будем иметь большую ликвидность в каждой из валют, чтобы обеспечить любые растущие потребности, — сказал Владимир Крекотень.

В июле 2023 года приняли закон, который разрешает иностранным банкам и брокерам из дружественных государств участвовать в валютных торгах. Документ приняли на фоне повышенного интереса к операциям в тенге, юанях, дирхамах и других национальных валютах.