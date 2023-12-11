Идет обсуждение нового ФСБУ «Долговые затраты»

Сейчас идет публичное обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты». Документ опубликован на сайте фонда «НРБУ «БМЦ».
О нем мы рассказывали здесь.
К долговым затратам относятся:
разница между оценкой долгового обязательства при его признании и общей номинальной суммой выплат по этому обязательству;
проценты по обязательству по аренде;
курсовые разницы, относящиеся к вышеназванным суммам.
На сайте фонда размещен перечень замечаний, которые присылают заинтересованные лица.
В частности, предлагают назвать этот стандарт «Затраты по заимствованиям». Такое название есть у ФСБУ для госсектора и у МСФО (IAS) 23.
Есть и другие предложения, некоторые из которых разработчики учли и в проект стандарта внесли изменения.
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