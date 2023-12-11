ФСБУ

Идет обсуждение нового ФСБУ «Долговые затраты»

В ходе обсуждения проекта нового ФСБУ «Долговые затраты» поступают предложение по его совершенствованию. Одно из них – поменять название стандарта.

Сейчас идет публичное обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты». Документ опубликован на сайте фонда «НРБУ «БМЦ».

О нем мы рассказывали здесь.

К долговым затратам относятся:

  • разница между оценкой долгового обязательства при его признании и общей номинальной суммой выплат по этому обязательству;

  • проценты по обязательству по аренде;

  • курсовые разницы, относящиеся к вышеназванным суммам.

На сайте фонда размещен перечень замечаний, которые присылают заинтересованные лица.

В частности, предлагают назвать этот стандарт «Затраты по заимствованиям». Такое название есть у ФСБУ для госсектора и у МСФО (IAS) 23.

Есть и другие предложения, некоторые из которых разработчики учли и в проект стандарта внесли изменения.

Перечень новых ФСБУ, которые готовят для бухгалтеров, смотрите тут.

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