Цифровой рубль

Глава Минфина: бюджетникам не утащить цифровой рубль

Цифровой рубль сделает прозрачными все расчеты бюджета, скрыть нецелевые расходы станет невозможно.

В 2024 году у всех будет возможность попробовать открыть электронный кошелек и начать платить цифровыми рублями. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.

Нам, «бюджетникам», он очень интересен, потому что цифровой рубль не утащишь, цифровой рубль имеет четкое целеполагание, и мы знаем, что если рубль направлен, условно говоря, на выплату маткапитала, то на маткапитал он будет потрачен, и ни на какие другие цели. Здесь нет никаких махинаций и ухищрений, которые иногда бывают, — сказал Антон Силуанов.

С помощью цифровых рублей будет можно заключать смарт-контракты и делать переводы почти без комиссий. К минусам относится то, что на цифровом рубле «нельзя заработать», это не инструмент для сбережений.

С 15 августа начался пилотный проект по тестированию операций с цифровым рублем. В нем участвуют 600 человек, 30 предприятий и 11 городов.

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